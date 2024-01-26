Бирмингем, Великобритания, 26 января, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Вода в ручье окрасилась в ярко-алый цвет в британском городе Бирмингем, жители которого трактовали явление как приближение конца света. Об этом 25 января пишет Daily Mail.

PellissierJP Вода

Окрашенный в цвет, сходный с цветом крови, ручей заметил представитель общественности на Перри-Комон-Медоуз. Представитель совета района Джилли Бермингем опубликовала фотографию необычного явления в соцсети Х, вызвав ажиотаж среди жителей города. Как пояснила сама женщина, публикация была сделана в качестве предупреждения, чтобы люди, оказавшиеся возле ручья, не были шокированы.

Городской совет Бирмингема и специалисты по вопросам окружающей среды начали расследовать, по какой причине ручей превратился в наглядное предупреждение о конце времён. По данным издания, местным органам и полиции пока не удалось установить причину, по которой вода в ручье стала пугающе-красной. Предполагается, что в ручье началась какая-то химическая реакция, но чем она вызвана, предстоит узнать.

По состоянию на 25 января вода в ручье практически вернулась в своё нормальное состояние, вода осталась красной лишь в нескольких местах возле берега.

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