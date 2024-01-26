Купянск, Украина, 26 января, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Военнослужащие 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» Вооружённых сил России отразили атак дронов-камикадзе ВСУ на купянском направлении. Об этом в пятницу, 26 января, сообщили в Министерстве обороны.

Vitaly V. Kuzmin САУ «Акация»

«Расчёты гаубичной батареи 6-й общевойсковой армии «Западной» группировки войск отразили атаку дронов-камикадзе в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что расчёты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Акация» подавили оснащённые боевой частью FPV-дроны противника на подлёте к огневой позиции. Один из беспилотников был поражён при использовании противодронного ружья.

После выполнения огневой задачи артиллеристы сменили позицию, чтобы исключить возможность нанесения ответного огня со стороны ВСУ, а также восполнили боекомплект.

Как передавало ИА Регнум, в четверг, 25 января, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 40 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства. Кроме того, ВС России успешно отразили четыре атаки противника под Макеевкой и Синьковкой.