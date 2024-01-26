Вашингтон, 26 января, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Западные союзники Украины не проявляют должного желания помочь Украине выйти победителем из конфликта с Россией, заявил экс-командующий вооружёнными силами США в Европе Бен Ходжес.

(сс) U.S. Army Europe Бен Ходжес

«Из истории мы знаем, что война — это испытание воли и испытание логистики. Несомненно, у украинцев есть превосходная воля… Есть у Берлина, Вашингтона, у нас воля, превосходящая волю Кремля? На данный момент я не уверен», — сказал он в интервью агентству DPA.

В настоящий момент Бен Ходжес заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики. По мнению военного, 2024 год станет годом промышленной борьбы, а ход конфликта будет зависеть в большей мере от способностей сторон наращивать производство снарядов, боеприпасов и другого вооружения.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Берлин не способен в одиночку обеспечить финансовую и военную поддержку Украины, поскольку ФРГ рискует в таком случае оказаться в ситуации экономического перенапряжения.

Напомним, что от помощи Киеву давно отказалась Венгрия, власти и официальные лица которой пытаются оказывать влияние на соседей, регулярно голосуя против решений Европейского союза о предоставлении Украине военной помощи. Позднее к Венгрии также присоединились Словакия и Польша.

По объёмам поддержки Украины до недавнего времени первое место занимали США, второе — Германия. С февраля 2022 года ФРГ оказала Киеву финансовую, гуманитарную и военную помощь на общую сумму в 27 миллиардов евро. По мнению сенатора Российской Федерации Алексея Пушкова, поддержка Украины со стороны большей части стран Запада будет неуклонно сокращаться из-за неэффективности и неоправданности подобных инициатив.