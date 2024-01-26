Нью-Йорк, США, 26 января, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Выступление постоянного представителя Украины Кристины Гайовишин на заседании Совета Безопасности ООН по сбитому Киевом самолёту Ил-76 имело параноидальное и бредовое содержание, заявил журналистам первый зампостпреда России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский после собрания.

Иван Шилов ИА REGNUM Совбез ООН

Он предположил, что украинский дипломат пыталась такими действиями снять подозрение с ВСУ.

«Оно как всегда параноидальное и бредовое. Скажу лишь только, что, видимо, установка, которую моя коллега получила — продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», — сказал зампостпреда.

Полянский подчеркнул, что Киеву бессмысленно отрицать тот факт, что имена всех украинских пленных, которых везли на обмен на сбитом самолёте, были доведены до украинской стороны в установленном порядке. Он отметил, что не услышал в выступлении Гайовишин ничего, чтобы опровергало причастность Украины к удару по Ил-76.

Зампостпреда также указал на абсурдность высказываний украинского дипломата.

«Она утверждает, что мы не обеспечили безопасность. Видимо, мы должны были сбить эту ракету — тогда мы обеспечили бы безопасность», — заявил Полянский.

Кроме того, российский дипломат заметил, что ему не известно о каком-либо международном расследовании, касающегося атаки на самолёт, но он добавил, что подобное расследование начала Россия.

Гайовишин на заседании попыталась возложить ответственность за гибель украинских пленных, летевших на Ил-76, на Россию. При этом она отметила, что военно-транспортные самолеты являются легитимной военной целью.

Постпред Украины утверждает, что Киев не получал данных о транспортных средствах и маршрутах перевозки пленных. Она также уточнила, что украинские власти якобы расследуют обстоятельства крушения Ил-76. Гайовишин добавила, что киевский режим настаивает на проведении такого расследования в международном формате.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января украинские военные сбили из зенитно-ракетного комплекса Ил-76, который транспортировал 65 украинских военнопленных для обмена с Киевом. Самолет обстреляли с территории Харьковской области.

Воздушное судно потерпело крушение на территории Белгородской области. Кроме экипажа и военнопленных, на борту находились трое офицеров российской армии. Все, кто летел в самолёте, погибли.

Сразу после крушения украинские СМИ начали распространять новости о причастности ВСУ к инциденту. Однако через некоторое время они стали удалять сообщения по этому поводу.

МИД России обвинил киевский режим в совершении ещё одного террористического акта. В ведомстве отметили, что все виновные в атаке будут установлены и понесут наказание.

25 января Следственный комитет обнародовал предварительную версию того, что произошло с Ил-76.