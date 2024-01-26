Полянский назвал параноидальным выступление постпреда Украины в Совбезе ООН
Полянский назвал параноидальным выступление постпреда Украины в СБ ООН по Ил-76
Нью-Йорк, США, 26 января, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Выступление постоянного представителя Украины Кристины Гайовишин на заседании Совета Безопасности ООН по сбитому Киевом самолёту Ил-76 имело параноидальное и бредовое содержание, заявил журналистам первый зампостпреда России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский после собрания.
Он предположил, что украинский дипломат пыталась такими действиями снять подозрение с ВСУ.
«Оно как всегда параноидальное и бредовое. Скажу лишь только, что, видимо, установка, которую моя коллега получила — продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», — сказал зампостпреда.
Полянский подчеркнул, что Киеву бессмысленно отрицать тот факт, что имена всех украинских пленных, которых везли на обмен на сбитом самолёте, были доведены до украинской стороны в установленном порядке. Он отметил, что не услышал в выступлении Гайовишин ничего, чтобы опровергало причастность Украины к удару по Ил-76.
Зампостпреда также указал на абсурдность высказываний украинского дипломата.
«Она утверждает, что мы не обеспечили безопасность. Видимо, мы должны были сбить эту ракету — тогда мы обеспечили бы безопасность», — заявил Полянский.
Кроме того, российский дипломат заметил, что ему не известно о каком-либо международном расследовании, касающегося атаки на самолёт, но он добавил, что подобное расследование начала Россия.
Гайовишин на заседании попыталась возложить ответственность за гибель украинских пленных, летевших на Ил-76, на Россию. При этом она отметила, что военно-транспортные самолеты являются легитимной военной целью.
Постпред Украины утверждает, что Киев не получал данных о транспортных средствах и маршрутах перевозки пленных. Она также уточнила, что украинские власти якобы расследуют обстоятельства крушения Ил-76. Гайовишин добавила, что киевский режим настаивает на проведении такого расследования в международном формате.
Как сообщало ИА Регнум, 24 января украинские военные сбили из зенитно-ракетного комплекса Ил-76, который транспортировал 65 украинских военнопленных для обмена с Киевом. Самолет обстреляли с территории Харьковской области.
Воздушное судно потерпело крушение на территории Белгородской области. Кроме экипажа и военнопленных, на борту находились трое офицеров российской армии. Все, кто летел в самолёте, погибли.
Сразу после крушения украинские СМИ начали распространять новости о причастности ВСУ к инциденту. Однако через некоторое время они стали удалять сообщения по этому поводу.
МИД России обвинил киевский режим в совершении ещё одного террористического акта. В ведомстве отметили, что все виновные в атаке будут установлены и понесут наказание.
25 января Следственный комитет обнародовал предварительную версию того, что произошло с Ил-76.