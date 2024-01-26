Нью-Йорк, США, 26 января, 2024, 04:34 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций на данный момент не может проверить подлинность версий России и Украины по поводу обстоятельств инцидента с крушением военно-транспортного самолёта Ил-76, заявил в ходе заседания СБ ООН заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки ИЛ-76

Согласно информации Министерства обороны России, на самолёте в момент атаки находились 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих и ещё шесть человек экипажа. В Киеве же утверждают, что Ил-76 мог перевозить ракеты и боеприпасы для российских военных систем или комплексов.

«ООН не может проверить подлинность этих сообщений об обстоятельствах крушения», — заключила она, напомнив, что Россия и Украины проводят раздельные расследования инцидента.

Напомним, что по информации Минобороны украинские власти знали о находящихся на борту воздушного судна украинских военнопленных, которых перевозили для обмена, однако ВСУ всё равно сбили самолёт. Эту версию на заседании Совета Безопасности ООН 25 января также озвучил заместитель полномочного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга 24 января уточнил, что украинские военные вели огонь из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области. В результате атаки Ил-76 разбился в Корочанской районе Белгородской области. Все находившиеся на борту погибли.