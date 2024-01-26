Газа, Палестина, 26 января, 2024, 04:27 — ИА Регнум. Как минимум 20 человек погибли и около 150 получили ранения при обстреле израильскими военными очереди людей, ожидавших продовольственной помощи в северной части сектора Газа. Об этом 26 января сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

В очереди за гуманитарной помощью находились сотни людей, когда армия Израиля начала обстрел.

«Мы собирались привезти муку. Мы ждали грузовики. [Израильские танки] выпустили по нам четыре снаряда», — рассказал телеканалу один из пострадавших, который сейчас находится в больнице.

Уточняется, что выжившие бежали в больницу Аль-Шифа, где им оказывается медицинская помощь. Раненым приходится из-за нехватки места лежать прямо на полу в коридорах больницы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что число погибших в результате ударов и действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, возросло до 25 900, количество пострадавших превысило 64 тысячи.

Агентство Al Rai 24 января сообщило, что количество погибших при обстреле здания агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа увеличилось до 14 человек, ещё десятки ранены.