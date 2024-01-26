Москва, 26 января, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Иск владельца приложения «2ГИС» компании «ДубльГИС» к Google о признании незаконным удаление картографического приложения из сервиса Google Play полностью удовлетворил арбитражный суд Москвы. Об этом 25 января сказано в картотеке арбитражных судебных дел, на которую обратил внимание РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Google

Исковое заявление, поданное компанией «ДубльГИС» летом 2023 года против ирландской Google Commerce Limited и американской Google LLC, содержит требование признать недействительным отказ Google распространять приложение.

Согласно решению суда, после вступления в силу судебного акта Google обязана в течение пяти дней вернуть в Google Play приложение «2ГИС» с возможностью распространения приложения на территории России и СНГ.

Если Google не исполнит указание суда в необходимый срок, ей это грозит ежедневными штрафными выплатами по 100 тысяч рублей каждый день с увеличением размера вдвое каждую неделю. Помимо этого, Google обязана восстановить аккаунт компании и доступ к электронной почте «2ГИС».

Ранее ИА Регнум сообщало, что с 20 мая 2023 года приложение картографического сервиса «2ГИС» стало невозможно скачать в магазине приложений Google Play. При этом уже установленные пользователями версии продолжали работать.

В компании Google объяснили удаление «2ГИС» из магазина приложений необходимостью соблюдения санкций и правил торговли.