Вашингтон, 26 января, 2024, 03:34 — ИА Регнум. Присоединение Швеции к НАТО не сделает сильнее ни эту страну, ни Североатлантический альянс. Такое мнение 25 января выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, ранее служивший в Корпусе морской пехоты США.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Вы не станете сильнее, увеличивая свою уязвимость. Слава богу, Россия не собирается вторгаться в Финляндию!» — написал Риттер на своей странице в соцсети Х.

Так Риттер прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, сделавшего утверждение, что вступление Швеции в НАТО делает альянс ещё сильнее и сплочённее.

По мнению Риттера, предстоящие учения НАТО Steadfast Defender 2024 покажут без прикрас «уязвимость Швеции и Финляндии» применительно к статье 5 Устава НАТО о коллективной обороне.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил протокол о вступлении Швеции в НАТО. Текст соответствующего указа опубликован 25 января в дополнительном номере официального вестника правительства страны Resmî Gazete. Закон вступает в силу со дня публикации.

На сегодняшний день Венгрия остается единственной страной альянса, не одобрившей шведское вступление в блок.