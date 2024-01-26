Вашингтон, 26 января, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Американская корпорация Microsoft планирует сократить 1,9 тыс. сотрудников компаний Activision Blizzard, Xbox и ZeniMax, разрабатывающих компьютерные игры. Об этом сообщил портал The Verge со ссылкой на служебную записку организации.

Ben Franske Microsoft

Указанные фирмы входят в игровое подразделение Microsoft Gaming. Количество сотрудников, которых решили сократить, составляет 8% от численности всего его штата, насчитывающего 22 тыс. человек.

Сокращение коснётся главным образом Activision Blizzard. Из этой фирмы уйдут её глава Майк Ибарра, проработавший в Microsoft более 20 лет, и главный дизайнер Аллен Адам, который является одним из основателей компании, разрабатывающей игры.

Microsoft собирается объявить имя нового руководителя Activision Blizzard на следующей неделе.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января крупнейшая американская финансовая корпорация Citigroup объявила о планах сократить 20 тыс. сотрудников в течение следующих двух лет. Сейчас в штате организации работают 239 тыс. человек.

Помимо увольнения сотрудников, Citigroup перестанет учитывать в численности своих работников 40 тыс. мест, закрепленных за её подразделением Baname. В будущем оно должно стать отдельным от корпорации. Руководство Citigroup считает, что сокращения позволят снизить издержки компании на $2–2,5 млрд.