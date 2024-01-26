Москва, 26 января, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Трое человек арестованы, один отправлен под домашний арест по решению суда по делу об избиении двух подростков на востоке Москвы. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе СУ СК по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM Драка подростков

«По ходатайству следствия в отношении троих фигурантов уголовного дела о избиении подростков на востоке Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому фигуранту — домашний арест», — уточнили в пресс-службе.

По данным следствия, 19 января группа молодых людей без всякой видимой причины избила двух незнакомых подростков возле одного из торговых центров на Щелковском шоссе. Двоим пострадавшим потребовалась помощь медиков.

В связи с инцидентом были задержаны четыре человека, один из них несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В рамках расследования проведены очные ставки, изъяты видеозаписи. В ходе допроса соучастники признали вину, им предъявлено обвинение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Белгороде возбуждено уголовное дело о хулиганских действиях группы молодых людей, которые с угрозами нападали на прохожих, применяли силу, избивали их. Менее чем за сутки установлены личности подозреваемых и уже принимаются местной полицией меры к их задержанию.

Следователи в Москве завершили расследование уголовного дела банды треш-блогеров из Таджикистана, которая нападала на людей. Материалы направлены в Чертановский суд. В одно уголовное дело объединили ещё восемь, которые были возбуждены по различным статьям: хулиганство, грабёж, вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних