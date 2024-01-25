Берлин, 26 января, 2024, 02:39 — ИА Регнум. Вертолёты, которые собирается передать Украине Германия, могут представлять опасность для солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом предупредил 25 января немецкий журналист, обозреватель издания Bild Юлиан Рёпке в соцсети X.

Freestockphotos.biz Вертолёт

Как пояснил журналист, Германия отдаёт Украине металлолом. По словам Репке, если ради одного часа безопасного полёта приходится потратить на техобслуживание 120 часов, то это хороший результат.

«Для воюющей страны с небольшим количеством пилотов и неспокойной обстановкой это просто угроза жизни украинских солдат», — добавил Рёпке.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр обороны Германии Борис Писториус пообещал киевским властям поставить шесть многоцелевых вертолётов Sea King. Политик отметил, что это надёжный и мощный вертолет, который поможет украинцам с выполнением различных задач в разных сферах: от разведки до транспортировки военных и грузов.

При этом по данным сайта минобороны ФРГ, с 2020 года Sea King выводят из эксплуатации и заменяют на модель NH-90 NTH Sea Lion.

По данным Кильского института мировой экономики (IfW), объём помощи киевскому режиму с августа по октябрь 2023 года уменьшился почти на 90% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, Вашингтон приостановил выделение помощи Киеву из-за провала контрнаступления ВСУ, а ЕС перевёл Украине последний транш из пакета помощи, выделенного на 2023 год.