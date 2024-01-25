Нью-Йорк, США, 26 января, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Франция, отказав провести 24 января запрошенное Россией срочное заседание Совета Безопасности ООН по поводу сбитого Вооружёнными силами Украины самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными, поставила интересы НАТО выше своих обязательств председателя Совбеза, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Мы очень разочарованы поведением Франции. Мы просим вас сопротивляться давлению на вас в рамках натовской солидарности и не ставить интересы НАТО и Киева над вашими обязанностями на посту председателя», — сказал Полянский.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН Полянский также заявил, что вся имеющаяся информация об инциденте со сбитым военно-транспортным самолётом Ил-76 Министерства обороны указывает на преднамеренность действий со стороны Киева. При этом он также указал на возможную причастности Запада к этой атаке, так как воздушное судно, предположительно, поверглось удару из западных ракетных систем Patriot и Iris-T.

Заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Ведант Патель в свою заверил, что американская сторона не имеет никакого отношения и никак не причастна к крушению сбитого ВСУ под Белгородом самолёта Ил-76.

Как передавало ИА Регнум, 24 января министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе брифинга сообщил, чтоРоссия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с произошедшим терактом. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва заранее согласовала с Киевом обмен военнопленными, однако украинские войска всё равно сбили самолёт, применив зенитные ракетные комплексы.

Согласно данным Министерства обороны, Вооружённые силы Украины сбили в военно-транспортный самолёт Ил-76 в небе над Белгородской областью. Воздушное судно, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, трое их сопровождающих и экипаж из шести человек, упало в Корочанском районе под Белгородом. Официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков также заявил, что Украина заранее знала о назначенном на 24 января обмене пленными.