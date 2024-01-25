Вашингтон, 26 января, 2024, 01:46 — ИА Регнум. Экономическое руководство Российской Федерации проявило свои таланты, помогая стране справляться с экономическими проблемами на фоне введённых антироссийских санкций, заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Российское экономическое руководство очень талантливо», — сказал О’Брайен в ходе выступления 25 января в аналитическом центре «Германский фонд Маршалла Соединённых Штатов» в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что российская экономика по-прежнему успешно справляется с санкциями со стороны западных стран. Как передавало ИА Регнум, Европейский союз действительно вводил санкции в отношении России с целью подорвать её экономику, о чём следует из материалов суда по иску, поданному Национальным расчётным депозитарием в августе 2022 года.

На данный момент в ЕС обсуждают новый, 13-й пакет антироссийских санкций, который планируют принять до 24 февраля. По данным агентство Bloomberg, меры могут включать в себя расширение санкционных списков и дополнительные торговые ограничения и подавление возможностей России обходить санкции, введённые ранее.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя завершения саммита Евросоюза 15 декабря в Брюсселе, заявила, что европейские страны больше потеряют от антироссийских санкций, чем сама Россия.