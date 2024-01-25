Вашингтон, 26 января, 2024, 01:37 — ИА Регнум. В возможности принять участие в заседании Международного совета по зерну в штате Луизиана отказали российским дипломатам власти США. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 25 января в Telegram-канале российского диппредставительства в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Вопиющим случаем стал запрет на участие дипломатов в заседании Международного совета по зерну 24 января. Подобным поступком США явно продемонстрировали, что легко готовы нарушать свои обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний», — сказано в документе.

Российские дипломаты указали на возрастание числа отказов Госдепа США на оформленные в соответствии с правилами нотификационные запросы на командировки за пределы Вашингтона, при этом причины таких отказов американская сторона не объясняет.

Российская сторона обратилась с призывом к властям США трезво оценить последствия курса, взятого на выхолащивание двусторонних отношений. Дипломаты потребовали от Вашингтона ответственнее подходить к выполнению функций организатора международных встреч, участие России в которых востребовано другими странами мира и необходимо для принятия эффективных решений по проблемам, волнующим весь мир.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров, подводя итоги деятельности российской дипломатии за год, заявил, что говорить о перспективах возобновления стратегического диалога России и США невозможно в отрыве от состояния дел в области международной безопасности и стратегической стабильности.

Лавров напомнил, что США назвали Россию своим врагом. Он отметил при этом, что стратегия Запада по нанесению стратегического поражения России с треском провалилась.