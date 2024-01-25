Нью-Йорк, США, 26 января, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Страны Запады окажутся прямыми соучастниками атаки на российский самолёт Ил-76 в Белгородской области, если выяснится, что воздушное судно подверглось удару из западных ракетных комплексов Patriot или Iris заявил заместитель полномочного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Он также отметил, что всё указывает на то, что нападение на борт совершил Киев.