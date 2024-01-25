Вашингтон, 26 января, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин пока не вернулся к очной работе в Пентагоне после выписки из больницы. Об этом 25 января сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

На вопрос о том, вернулся ли глава Пентагона к очной работе после выписки, Сингх ответила отрицательно.

«Что я имею в виду, он не приходит на полдня, на час или что-то подобное. Когда он вернется в Пентагон, будь то на час или на пять минут в день, мы об этом сообщим», — уточнила представитель минобороны США.

Остин был госпитализирован 1 января в центр Уолтера Рида, а 2 января часть его полномочий была передана заместителю Кэтлин Хикс. Уточнялось, что у главы Пентагона диагностировали рак простаты, а госпитализировали Остина из-за возникших осложнений и прооперировали.

15 января шефа Пентагона выписали из больницы, врачи ожидают полного восстановления Остина, но отмечают, что процесс может занять длительное время.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 24 января глава Министерства обороны США Ллойд Остин впервые появился на публике после выписки из больницы и принял участие в заседании контактной группы помощи Украине. Остин выступил по видеосвязи, и выглядел похудевшим и измождённым.