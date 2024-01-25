Вашингтон, 26 января, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Вся имеющаяся информация об инциденте со сбитым самолётом Ил-76 указывают на то, что речь идет о преднамеренном и продуманном преступлении киевского режима, заявил заместитель полномочного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

Un.org Дмитрий Полянский

Он предупредил, что в случае, если подтвердится, что воздушное судно сбили с использованием западных ракетных комплексов Patriot или Iris, то страны Запада окажутся прямыми соучастниками произошедшего преступления.