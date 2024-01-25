Париж, 26 января, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Военная доктрина России носит исключительно оборонительный характер, и страна никогда не планировала нападать на западные государства, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью YouTube-каналу L’invité.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Он подчеркнул, что агрессия России в адрес Запада полностью исключена. По словам Тодда, страны НАТО превосходят РФ в таких сферах, как демография и численность населения.

Историк также отметил, что, если возникнет угроза для России со стороны этих государств, то она примет решение о нанесении превентивного удара тактическим ядерным оружием. Эксперт надеется, что на Западе помнят о соответствующей российской доктрине.

Тодд добавил, что нужно быть сумасшедшим человеком, чтобы утверждать, что Россия намерена захватить весь мир.

В 1976 году Эммануэль Тодд выпустил эссе с названием: «Окончательное падение». В нём историк предсказал распад Советского Союза.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что украинский конфликт произошёл из-за стремления западных стран добраться до границ России. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации виноваты государства Североатлантического альянса.

Кроме того, российский лидер заявил, что у России нет причин воевать со странами НАТО — ни геополитических, ни экономических, ни политических, ни военных. Он также указал на то, что в Североатлантический альянс буквально затащили Финляндию, с которой у Москвы были хорошие отношения.

Президент отметил, что НАТО искусственно создаёт проблемы с Россией, чтобы иметь в лице РФ конкурента. Путин также назвал полной чушью высказывания о возможном нападении России на НАТО, а слова главы Белого дома Джо Байдена по этому поводу — фигурой речи.