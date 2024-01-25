Вашингтон, 25 января, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Утверждение о непричастности Вашингтона к крушению сбитого Вооруженными силами Украины под Белгородом самолёта Ил-76 Минобороны России с украинскими военнопленными сделал Госдепартамент США. Об этом заявил 25 января заместитель руководителя пресс-службы ведомства Ведант Пател.

Иван Шилов ИА Регнум ИЛ-76

«Я с уверенностью могу сказать, что Соединенные Штаты не причастны к этому никоим образом», — указал Ведант Пател на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале Госдепа.

Представитель Госдепа добавил, что США намерены работать в тесной координации с украинскими партнёрами, пока они выясняют детали авиакатастрофы. При этом Пател пояснил, что тот факт, что крушение самолёта произошло на территории России, якобы затрудняет проведение независимой проверки некоторых деталей инцидента.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Следственный комитет РФ назвал атаку зенитной ракетой с территории Украины предварительной версией поражения российского Ил-76 с бойцами ВСУ на борту в Белгородской области.

Российский Ил-76 с 65 украинскими пленными на борту, которых транспортировали для передачи украинской стороне, и российским экипажем из шести человек потерпел крушение 24 января в Белгородской области. Никто не выжил.

В Минобороны заявили, что руководство Украины прекрасно знало, что перевозку пленных бойцов ВСУ осуществляет российская военно-транспортная авиация, но киевский режим пошёл на такой шаг, чтобы обвинить Россию в уничтожении украинских военных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые совершает киевский режим с 2014 года.

СК РФ возбудил по факту крушения Ил-76 уголовное дело по статье «терроризм». Во время осмотра места происшествия следователи обнаружили бортовые самописцы, которые направили на расшифровку.