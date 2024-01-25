Нью-Йорк, США, 25 января, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Запрос России на предоставление ей списка погибших в Буче весной 2022 года получили в Организации Объединённых наций (ООН). Об этом 25 января заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик в ходе брифинга, сообщает ТАСС.

«Мы получили этот запрос», — сказал Дюжаррик.

Глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН 22 января указал, что всемирная организация до сих пор не предоставила список погибших в Буче, несмотря на неоднократные запросы российской стороны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявила в декабре 2023 года официальный представитель МИД Мария Захарова отказ профильных международных организаций предоставить России список погибших в Буче говорит о том, что это была инсценировка, исполненная Украиной по указанию Великобритании и США.

В июне 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что Запад ведёт расследование по инциденту в Буче. Он отметил, что постоянно напоминает генсеку ООН Антониу Гутерришу о важности прояснения ситуации, но ответа не получает.

До конца марта 2022 года город Буча, расположенный рядом с Киевом, находился под контролем российских военных. После их отхода украинские и западные СМИ опубликовали фото и видеоматериалы снятые в Буче, на которых показали якобы многочисленные трупы мирных жителей. Киев обвинил Москву в военном преступлении.

В апреле 2022 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела после украинской провокации в городе Буче по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.