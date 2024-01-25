Путин посетил Онкологический центр в Калининградской области
Калининград, 25 января, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил Онкологический центр Калининградской области, сообщается на сайте Кремля.
Во время визита ему давал пояснения исполняющий обязанности главного врача учреждения Кирилл Баринов. Главе государства рассказали, что открытие центра позволит обеспечить жителей региона доступной и качественной помощью.
Путин, осмотрев учреждение, заявил, что он впечатлён им.
«Целый город, квартал. Впечатляет, честно говоря», — сказал президент.
Российский лидер спросил о сроках строительства и стоимости объекта. Кроме того, он поинтересовался, строился ли центр в соответствии с планами по размещению конкретного оборудования, и получил утвердительный ответ.
Путин отметил, что не в каждом учреждении есть аппараты, которые находятся в онкоцентре в Калининграде. По словам президента, что это позволит жителям области получать необходимые медицинские услуги, не покидая регион.
Он также подчеркнул, что центр сделан функционально и красиво. Вместе с тем глава государства добавил, что в числе самых главных характеристик учреждения должны быть уровень квалификации докторов, уровень оборудования и возможностей.
Как сообщало ИА Регнум, 25 января Владимир Путин встретился в Калининградской области с её губернатором Антоном Алихановым. Они подробно обсудили социальные вопросы.
Алиханов рассказал президенту о поддержке семей с детьми и о создании в области единой социальной службы репродуктивного здоровья. Помимо этого, российский лидер и губернатор затронули ряд других тем, в том числе среднюю продолжительность жизни в регионе и меры по её повышению.
Путин также принял участие в церемонии открытия крупнейшего в стране завода по производству компонентов для солнечной энергетики. Речь идёт о комплексе «Энкор» на территории индустриального парка «Черняховск». Глава государства выразил благодарность всем, кто участвовал в возведении завода, и пожелал коллективу успехов.