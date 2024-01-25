Калининград, 25 января, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил Онкологический центр Калининградской области, сообщается на сайте Кремля.

РИА Новости / Григорий Сысоев

Во время визита ему давал пояснения исполняющий обязанности главного врача учреждения Кирилл Баринов. Главе государства рассказали, что открытие центра позволит обеспечить жителей региона доступной и качественной помощью.

Путин, осмотрев учреждение, заявил, что он впечатлён им.

«Целый город, квартал. Впечатляет, честно говоря», — сказал президент.

Российский лидер спросил о сроках строительства и стоимости объекта. Кроме того, он поинтересовался, строился ли центр в соответствии с планами по размещению конкретного оборудования, и получил утвердительный ответ.

Путин отметил, что не в каждом учреждении есть аппараты, которые находятся в онкоцентре в Калининграде. По словам президента, что это позволит жителям области получать необходимые медицинские услуги, не покидая регион.

Он также подчеркнул, что центр сделан функционально и красиво. Вместе с тем глава государства добавил, что в числе самых главных характеристик учреждения должны быть уровень квалификации докторов, уровень оборудования и возможностей.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января Владимир Путин встретился в Калининградской области с её губернатором Антоном Алихановым. Они подробно обсудили социальные вопросы.

Алиханов рассказал президенту о поддержке семей с детьми и о создании в области единой социальной службы репродуктивного здоровья. Помимо этого, российский лидер и губернатор затронули ряд других тем, в том числе среднюю продолжительность жизни в регионе и меры по её повышению.

Путин также принял участие в церемонии открытия крупнейшего в стране завода по производству компонентов для солнечной энергетики. Речь идёт о комплексе «Энкор» на территории индустриального парка «Черняховск». Глава государства выразил благодарность всем, кто участвовал в возведении завода, и пожелал коллективу успехов.