Москва, 25 января, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин одобрил сделку по приобретению компанией «Лучшее решение» двух бывший угольных предприятий украинского бизнесмена Рината Ахметова. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном 25 января на сайте официального опубликования правовых актов.

Администрация президента России

«Разрешить совершение акционерным обществом «Лучшее решение» сделок по приобретению 100 процентов акций акционерных обществ «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская», принадлежащих Фабселл Лимитед (Fabcell Limited)», — говорится в документе.

Отмечается, что решение принято в соответствии с указом Владимира Путина «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря на сайте официального опубликования правовых актов было распоряжение, согласно тексту которого глава российского государства одобрил выкуп Росбанком акций его бывшего владельца Societe Generale в ряде российских публичных компаний, среди которых ВТБ, «Газпром», «Роснефть», «Алросы» и другие крупные предприятия. В 2022 году Societe Generale прекратила свою работу на территории Российской Федерации, а в мае закрыла сделку по продаже банка и страхового бизнеса в стране. После ухода из России чистые убытки компании составили почти 1,5 миллиарда евро.