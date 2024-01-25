Анкара, 25 января, 2024, 23:21 — ИА Регнум. Протокол о вступлении Швеции в НАТО официально утвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Текст соответствующего указа опубликован 25 января в дополнительном номере официального вестника правительства страны Resmî Gazete.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Признано целесообразным утвердить «Протокол об участии Королевства Швеция в Североатлантическом договоре», подписанный в Брюсселе 5 июля 2022 года», —сказано в тексте указа.

Уточняется, что закон вступает в силу со дня публикации. Положения настоящего закона обеспечиваются президентом Турции. Ранее протокол о вступлении Швеции в НАТО одобрил парламент Турции. После публикации в правительственном вестнике он считается утверждённым турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022-го вместе с Финляндией. Последняя стала членом Североатлантического альянса в начале апреля 2023 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил 6 января 2024 года турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, окончательное решение в Турции о вступлении Швеции в Североатлантический альянс примет парламент республики.