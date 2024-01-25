Париж, 25 января, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Послание Госдумы к Национальному собранию (нижней палате парламента) Франции о французских наемниках на Украине передал на встрече с французскими депутатами посол России в Париже Алексей Мешков. Об этом дипломат рассказал 25 января российским журналистам.

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«Я вчера встречался с французскими парламентариями и вручил им это послание от Госдумы и одновременно вручил распечатку с сайта посольства Украины во Франции, где звучит призыв вступать в украинский иностранный легион» — уточнил Мешков.

Российский дипломат отметил, что на сайте разъясняется, кто может стать легионером, а также приложен специальный формуляр для подачи заявления на вступление. Мешков отметил, что его французские собеседники реагировали так, словно впервые столкнулись с этой информацией, но у него есть сомнения в том, что во Франции не знают об этом.

Как указал Мешков, для французских дипломатов стало привычным и даже традиционным публично обвинять Россию в дезинформации, хотя на самом деле они знают правду.

«К сожалению, приходится разговаривать и с теми, кто выражает противоположную точку зрения», — пояснил российский посол и добавил, что именно в этом и состоит смысл дипломатии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Государственная дума приняла проект обращения к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наёмников в боевых действиях на стороне ВСУ.

Депутаты посчитали принципиально важным обратиться к французским коллегам в связи с данными об участии французских наёмников в боевых действиях на территории Украины. Информация об этом подтверждена компетентными органами власти и независимыми СМИ.

Список французских наёмников, которые были в Харькове во время удара Вооружённых сил России 16 января по расположению иностранных наёмников, опубликовали 22 января волонтёры из организации SOS Donbass. В списке всего указано 13 имён.

В МИД Франции отказались признавать наличие соотечественников, воюющих на стороне ВСУ. ПО словам главы ДНР Дениса Пушилина, Париж отрицает, что французские наёмники воюют в рядах ВСУ из-за законов, прямо запрещающих наёмничество.