Москва, 25 января, 2024, 22:21 — ИА Регнум. Благодарность коллективу Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, занимающемуся медицинским обеспечением космических полётов объявил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ опубликован 25 января на официальном интернет-портале правовой информации.

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«За заслуги в развитии отечественной космической медицины и биологии, многолетнюю плодотворную научную деятельность, объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу федерального государственного бюджетного учреждения науки Государственного научного центра Российской Федерации — Института медико-биологических проблем Российской академии наук», — сказано в документе.

Кроме того, глава России этим же указом отметил сотрудниц Российского государственного архива Военно-морского флота, заведующую архивохранилищем Любовь Бабушеву и специалиста отдела Наталью Гоц. Им президент Путин объявил благодарность «за заслуги в развитии архивного дела и многолетнюю добросовестную работу».

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Путин объявил благодарность первому замминистра просвещения Александру Бугаеву за активное участие в подготовке и проведении общественно-значимых мероприятий.

Также благодарность от российского лидера получил замглавы Рособрнадзора Сергей Рукавишников.