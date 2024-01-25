Москва, 25 января, 2024, 21:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 января заявил о повышении минимального размера оплаты труда в стране в 2024 году.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметил российский лидер, по сравнению с прошедшими годами реальные доходы россиян, а также уровень реальной заработной платы повысились. Повышение размеров выплат, по его словам, способствует повышению других выплат от государства, в том числе различных социальных пособий. Об этом Путин заявил на встрече со студентами вузов Калининградской области.

Закон о повышении МРОТ в России в 2024 году Путин подписал 28 ноября

Размер выплат достигнет 19 242 рублей

На момент подписания МРОТ составлял 16 242 рубля

Как ожидается, дополнительные расходы на повышение зарплат бюджетников в 2024 году превысят 145 млрд рублей.

Социальные выплаты, пособия и материнский капитал

Премьер-министр России Михаил Мишустин в тот же день сообщил об индексации с 1 февраля более 40 различных пособий, а также о повышении размера материнского капитала. Он заявил, что соответствующее постановление уже подготовлено.

За первенца семья получит около 630 тыс. рублей

За каждого последующего ребёнка — около 834 тыс. рублей

Уже ранее получившим выплату при рождении первенца родителям при рождении второго положена доплата 202,6 тыс. рублей

Премьер подчеркнул, что индексация затронет около 20 млн человек, и все они должны получать положенные средства без промедления. Правительство в том числе предусмотрело повышение выплат инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России, труда и другим гражданам.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января Минтруд сообщил, что с 1 февраля запланирована индексация более 40 видов госвыплат и что повышение затронет более 20 млн получателей. Согласно документу, установят коэффициент индексации из фактического уровня роста потребительских цен за предыдущий год.

Как заявил глава ведомства Антон Котяков, в 2024 году коэффициент индексации составит 1,074, на 7,4% проиндексируют более 40 выплат и пособий и компенсаций.