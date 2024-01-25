Москва, 25 января, 2024, 21:10 — ИА Регнум. Группа российских штурмовиков в зоне СВО совершила успешный рейд в тыл противника, в ходе которого захватила блиндаж и зашедшего туда офицера ВСУ, рассказал 25 января руководивший группой заместитель командира взвода Вооружённых сил России с позывным Лева пресс-службе Минобороны РФ.

«Запрыгнули в тыл противнику. Так получилось, что к нам пришёл их непосредственный начальник. Но он не ожидал, что мы там окажемся», — рассказал Лева.

Замкомзвода отметил, что украинский офицер не ожидал встретить российских бойцов в тылу, пришёл без охраны с одним пистолетом. Он даже сначала подумал, что его схватили свои. Когда офицера обезвредили, Лева с одним из бойцов отправился проверить, откуда тот пришёл, и обнаружил вражескую хорошо оборудованную огневую точку.

Двое российских военных начали атаковать позицию, но поняли, что там несколько человек, поэтому вернулись к захваченному блиндажу и уже с подкреплением пошли в новую атаку.

«С противником было покончено, забрали их господствующую высоту», — рассказал Лева.

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Он добавил, что захваченная высота позволила помочь соседним российским штурмовым группам. Группа Левы, прикрывая своих, отсекла возможные атаки с правого флага.

В пресс-службе сообщили, что Лева пришёл на СВО стрелком, но хорошо проявил себя, благодаря чему быстро стал заместителем командира взвода. Он сам рассказал, что внимательно относится ко всем прибывшим новобранцам и тщательно подбирает членов своей штурмовой группы.

Как сообщало ИА Регнум 5 января стало известно, что российский боец на купянском направлении под Сватово один отправился на штурм опорного пункта ВСУ. Он подобрался к позиции, забросил гранату, поразив противника и вернулся с своим.

Минобороны РФ 3 января сообщило, как четверо российских солдат в течение двух суток героически обороняли в зоне ВСУ важный опорный пункт. Как рассказал один из них, противник атаковал позицию с помощью дронов и миномётов, но российские бойцы удержали объект.