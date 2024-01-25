Москва, 25 января, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Подробности процесса обмена пленными между Россией и Украиной не должны быть публичными, так как это — деликатная тема, заявил 25 января «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В интересах продвижения этого процесса вряд ли нужно все эти детали обсуждать сейчас», — отметил он.

При этом он опроверг заявление Главного управления Украины, будто Киев не знал о перевозке военнопленных в Ил-76, сбитом над Белгородской областью украинской армией.

Минобороны России сообщило, что в подбитом 24 января под Белгородом самолёте везли 65 украинских пленных для обмена. На борту также были шесть лётчиков и трое российских военнослужащих, сопровождавших бойцов ВСУ. Все они погибли в катастрофе.

МИД РФ назвал атаку ВСУ на Ил-76 с украинцами на борту преднамеренной. Ведомство расценило это как теракт и осудило киевский режим. Представитель дипведомства Мария Захарова сравнила действия украинских властей с тем, как ведут себя наркобароны в американских боевиках, убивая своих. Она напомнила о печальной участи этих персонажей.