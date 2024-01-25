Москва, 25 января, 2024, 20:23 — ИА Регнум. В Москве суд арестовал женщину, заказавшую за 1 млн рублей убийство сына и её подельницу. Об этом стало известно 25 января.

Кадр из видео

«С учётом позиции прокуратуры Москвы суд заключил под стражу двух женщин, обвиняемых в приготовлении к убийству по найму сына одной из них. Женщины вину не признали и возражали против заключения под стражу», — говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

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О задержании в Москве женщины, пытавшейся организовать убийство сына, и её сообщницы ИА Регнум сообщало ранее в тот же день. Женщина обратилась к своей знакомой с просьбой подыскать киллера для убийства сына, они обе испытывали к нему неприязнь из-за семейного конфликта из-за распределения материальных благ. Женщины решили убить родственника и разделить средства между собой, обратились к знакомому и предложили ему миллион рублей.

Позднее в МВД показали переговоры «киллера» о заказе матерью убийства сына. На видео попал момент, когда «киллер» спросил, как оповестить о выполнении заказа. Его собеседница ответила, что фразой «банан вкусный». На кадрах мужчина также сообщил, что успел получить 500 тыс. рублей за якобы исполнение условий сделки.