Москва, 25 января, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Москва своевременно уведомила Киеву, что украинских военнопленных будут доставлять самолётом Ил-76, который ВСУ сбили над территорией Белгородской области, заявил 25 января заявил «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Здесь я предлагаю всё-таки ориентироваться на сообщения, которые были с нашей стороны. Именно наши представители говорили, что такие сообщения были сделаны своевременно», — подчеркнул он.

Песков прокомментировал заявление, сделанное 24 января пресс-службой Главного управления разведки (ГУР) Украины, будто Киев не знал, кто в Ил-76.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, докладывая о крушении самолёта под Белгородом, заявил, что украинские власти знали о перевозке пленных бойцов ВСУ, так как на этот день договорились об обмене. В ГУР подтвердили, что такая договорённость была и Киев готовился к обмену пленных.

Следственный комитет России 25 января сообщил о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Террористический акт». В ведомстве отметили, что уже первые данные, полученные на месте крушения борта, подтверждают ракетную атаку по самолёту с украинской территории.

25 января также стало известно, что следователи нашли в обшивке сбитого Ил-76 сотни отверстий от поражающих элементов от ракеты. Также они обнаружили и сами поражающие элементы. Экспертиза позволит установить, к какому типу ракеты они принадлежат.