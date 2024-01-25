* — лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Санкт-Петербург, 25 января, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Днём 22 января обвиняемая в петербургском теракте, унёсшем жизнь военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) Дарья Трепова (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) выступила в суде с последним словом. Девушка рассказала, что испугалась случившегося, что не желала смерти человеку, который при знакомстве сразу показался ей добродушным и искренним, заявила, что сожалеет о произошедшем и что её доверчивость и наивность привели к таким последствиям. Подозреваемая вновь и вновь повторяла, что не знала о бомбе внутри статуэтки. Экспертиза признала подсудимую вменяемой, согласно полиграфу, она знала, что именно находится в статуэтке. Поэтому с учётом всех обстоятельств дела 25 января суд приговорил Трепову к 27 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Виталий Белоусов/РИА Новости

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Самый громкий теракт

2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге во время творческого вечера Татарского прогремел взрыв. Перед началом мероприятия Трепова преподнесла военкору в подарок статуэтку, которая, как оказалось, содержала взрывчатку. Татарский погиб.

СК возбудил уголовное дело об убийстве, позже статью изменили на теракт, а Трепову арестовали. Как установили следователи, её действиями руководил журналист Роман Попков (лицо, внесённое в список террористов и экстремистов), проживающий на Украине, а ещё один гражданин Украины Юрий Денисов, по версии следствия, в феврале 2023 года прибыл в Россию и передал Треповой ту самую статуэтку. Позднее стало известно, что украинские кураторы следили за ней с помощью помещённого в статуэтку обычного автомобильного GPS-трекера. Об этом исполнительница не знала.

Участвовавший в её поисках сотрудник ФСБ позже рассказал, что одна группа оперативников после установления личности Треповой проверяла в Пулково самолёт в Бухару, на который она купила билет, а другая отправилась проверять информацию с камер видеонаблюдения, по которым установили, что девушка вошла в один из домов на улице Фёдора Абрамова и вышла там на 21-м этаже. После совершения теракта Трепова пряталась в шкафу в квартире Касинцева.

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Суд признал Трепову виновной в совершении теракта. Сторона обвинения настаивала на сроке в 28 лет лишения свободы. Её пособник Дмитрий Касинцев, который укрывал её после взрыва, получил один год и девять месяцев тюрьмы по статье об укрывательстве преступлений. Его взяли под стражу в зале суда.

Помимо этого суд удовлетворил иски к Треповой на сумму 16,5 млн рублей. Также подсудимую обязали выплатить штраф 600 тыс. рублей. Гособвинение запрашивало штраф на 200 тыс. больше.

Несмотря на установление всех обстоятельств теракта и доказанность вины, защита Треповой собралась обжаловать судебное решение. Как заявил её адвокат Даниил Берман, он считает приговор незаконным и необоснованным.