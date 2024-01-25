Москва, 25 января, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Супруга бывшего губернатора Московской области Бориса Громова Фаина перевела мошенникам более двух миллионов рублей. Женщину убедили, что её деньги пытаются украсть неизвестные. Сумма похищенных денег могла быть и больше, если бы женщину вовремя не остановили сотрудники банка. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

23 января 63-летней Фаине Громовой поступил звонок с неизвестного номера. Звонившая представилась Ольгой и сказала, что является сотрудницей МФЦ. Также девушка сообщила, что у нее для Фаины Александровны плохие новости. По словам Ольги, неизвестные хакеры взломали аккаунт пенсионерки на Госуслугах и пытаются получить доступ к её деньгам. Ольга перевела Фаину Александровну на «сотрудницу» Центробанка, которая продолжила пугать пенсионерку потерей всех денег, находящихся на счетах.

«Лжесотрудница направила 63-летнюю женщину в ближайшее к дому отделение банка и рекомендовала снять все деньги, находящиеся на счету. Пенсионерка послушалась и сняла все деньги со счёта. Далее женщина должна была поехать в отделение другого банка и внести всю сумму на указанные мошенниками счета. Пострадавшая успела внести на счета преступников 2,3 млн рублей перед тем, как бдительные сотрудники банка подошли к женщине и стали интересоваться, что она делает», — сообщил источник.

Благодаря сотрудникам банка Фаина Александровна не перевела все свои сбережения преступникам. Молодые люди сразу поняли, что пенсионерка попалась на уловки мошенников, поэтому её надо остановить и убедить, что её обманули. Сотрудники банка сами позвонили в полицию и рассказали о произошедшем. Подобная схема мошенничества самая часто встречаемая, поэтому сотрудников банка инструктируют, чтобы они могли распознать жертв телефонных преступников и остановить их в момент перевода денег.

В отношении неизвестных уже возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой».

Фаина Александровна супруга бывшего губернатора Московской области Бориса Громова. Он родился 7 ноября 1943 года в Саратове. В 1984 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР им. К. Е. Ворошилова и получил звание генерал-майора. С марта 1985 по 1986 год был представителем Генерального штаба ВС СССР в Афганистане. С 1986 года по июнь 1987 года командовал 28-й армией Белорусского военного округа. В 1988 году за успешное проведение операции по снятию блокады с осажденного афганскими повстанцами г. Хоста Борису Всеволодовичу было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1989 году ему было присвоено очередное воинское звание генерал-полковник. Также Громов руководил выводом советских войск из Афганистана. Был Губернатором Московской области с 2000 по 2012 год.

3 мая 1985 в авиакатастрофе погибла первая жена Бориса Громова Наталья. Он остался с двумя сыновьями. В той же катастрофе погиб его друг и однокашник по академии Генштаба Евгений Крапивин. У него осталась жена Фаина и две дочери-близняшки Женя и Валя, которым в день катастрофы было по 2 месяца. После трагедии Фаина и Борис поддерживали друг друга. Громов всячески помогал семье Крапивиных. в 1990 году Фаина Александровна и Борис Всеволодович поженились