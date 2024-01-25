Багдад, 25 января, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Вашингтон и Багдад договорились о проведении заседания рабочей группы Американо-иракской высшей военной комиссии (HMC), которая рассмотрит вопрос присутствия в Ираке сил США и международной коалиции, сообщила 25 января пресс-служба иракского Министерства иностранных дел.

«Это в конечном итоге поможет составить чёткий график, определяющий продолжительность присутствия в Ираке вооружённых сил международной коалиции», — говорится в заявлении.

В МИД сообщили, что вместо коалиционного военного присутствия, направленного на борьбу с ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), планируют сформировать двустороннее взаимодействие.

Информацию о планируемых переговорах подтвердил глава Пентагона Ллойд Остин. Его заявление 25 января опубликовали на сайте ведомства.

«В ближайшие дни Соединённые Штаты и правительство Ирака начнут заседания рабочей группы Высшей военной комиссии США и Ирака», — сообщил Остин.

Как сообщало ИА Регнум, спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев ранее 25 января на встрече по Сирии в Астане заявил, что США дали сигнал о готовности выводить войска из Ирака. Он добавил, что этот процесс, как показала практика, может длиться годы. Единственным случаем, когда американцы быстро выводили войска, был в Афганистане, но там сложилась опасная ситуация, уточнил Лаврентьев.