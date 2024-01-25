Нью-Йорк, США, 25 января, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Отношения России и США находятся в «очень-очень плохой точке». Об этом заявил журналистам заместитель постоянного предстаивитея Соединённых Штатов Америки при ООН Роберт Вуд, комментируя слова главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

В среду на пресс-конференции в ООН Лавров заявил, что отношения между США и Россией находятся на низком уровне, а контактов фактически нет.

«Точка низкая, контактов практически нет за исключением обсуждения условий функционирования наших дипломатических миссий и работы их дипломатов в РФ», — уточнял в своём заявлении Российский министр.

В свою очередь американский дипломат также отметил не лучшее состояние отношений между США и Россией.

«Мы общаемся с ними, когда нам нужно здесь, в Нью-Йорке. Но опять же, отношения находятся в очень-очень плохой точке», — сказал Вуд.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября Министерство иностранных дел России выпускало заявление, в котором говорилось о том, что российско-американские отношения находятся в глубочайшем кризисе и могут в любой момент окончательно разорваться.

В ведомстве отметили, что к этому привела политика США, которые вынашивают планы по организации внутрироссийской смуты.

17 декабря президент России Владимир Путин заявлял, что американскому руководству придётся считаться с Москвой и искать с ней точки соприкосновения.

19 января бывший глава Белого дома Дональд Трамп отмечал, что намерен наладить отношения с Путиным из-за ядерного оружия. Экс-президент США подчеркнул, что ранее ладил с российским лидером.

23 января министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Соединенные Штаты проигнорировали огромные проявления доброй воли со стороны Владимира Путина. Он отметил, что доверие между Россией и США начало разрушаться при 43-м американском президенте Джордже Буше — младшем.

Глава МИД также добавил, что Вашингтон не вынес ни одного урока из своей неприемлемой политики в отношении Москвы.