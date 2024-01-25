Москва, 25 января, 2024, 19:00 — ИА Регнум. 25 января на международной выставке «Россия» прошел День открытых дверей Московского государственного института международных отношений МИД России. Сотрудники и студенты МГИМО познакомили посетителей павильона «Роснефти» с образовательными программами и деятельностью своего вуза.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Выступление директора департамента кадров «Роснефти» Наталии Минчевой

В мероприятиях приняли участие вице-президент по кадровым и социальным вопросам — директор департамента кадров «Роснефти» Наталия Минчева, первый проректор МГИМО, профессор Геннадий Толстопятенко, директор международного института энергетической политики и дипломатии (МИЭП) МГИМО, член-корреспондент РАН Валерий Салыгин.

«Роснефть» — это не только нефть и нефтепродукты, это глобальная компания и стратегический партнер нашего института, — заявил Геннадий Толстопятенко. — Компания поддерживает программы МИЭП и все наши программы подготовки международников вне зависимости от их специализации. Поэтому неудивительно, что День МГИМО мы отмечаем сегодня здесь, на площадке «Роснефти». За это отдельная большая благодарность руководству компании».

Сотрудничество нефтяной компании и вуза длится почти 20 лет. Они вместе работают над проектами в различных сферах: от подготовки кадров до развития базовой кафедры «Роснефти» в МГИМО «Глобальная энергетическая политика и энергетическая безопасность». На ней готовят магистров по программе «Энергетические стратегии международных нефтегазовых компаний».

«Наша система непрерывного образования «Школа — вуз — предприятие» существует уже около 20 лет. Отвечая запросам бизнеса, система изменяется, совершенствуется, приобретает новые направления развития», — рассказала Наталия Минчева. По ее словам, инвестиции «Роснефти» в работу с молодежью и образовательными учреждениями составляют более 1 млрд рублей в год, за последние пять лет они достигли объема около 6 млрд рублей.

«Роснефть» сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнерами, среди которых 73 вуза, 58 колледжей и 58 школ. Компания направляет средства на современное оснащение школ, колледжей и вузов, на поддержку талантливых студентов, молодых преподавателей и ученых. Кроме того, «Роснефть» реализует крупные инфраструктурные проекты в сфере образования в регионах присутствия. Также «Роснефть» и МГИМО реализуют проекты образовательного сотрудничества с иностранными партнерами, в том числе с Университетом Цинхуа (Китай), и осуществляют деятельность по обучению в России иностранных граждан.