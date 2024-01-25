Берлин, 25 января, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик. Об этом он сообщил в интервью изданию Bild.

Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

«Ситуация фактически застопорилась. Нет никаких подвижек с обеих сторон», — заявил министр.

Однако, по словам Писториуса, украинская армия всё ещё защищается на юге и востоке страны. В то же время он выразил осторожность в своих прогнозах относительно развития конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года главкома ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик и украинская армия ничего не добьётся. Он добавил, что не произойдёт никакого прорыва.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит как можно скорее понять, что у них нет перспективы победы на поле боя.

Бригадный генерал бундесвера в отставке Хельмут Ганзер 5 ноября отметил, что украинским военным ничего не осталось, кроме длительного позиционного противостояния.

Президент России Владимир Путин 18 октября 2023 года подчеркнул, что украинские войска не смогли добиться результата.

Министр обороны Сергей Шойгу 1 декабря заявил, что боевой потенциал украинской армии заметно снизился из-за эффективного ведения боевых действий российской армией.