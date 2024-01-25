Краснодар, 25 января, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Полицейские в Краснодаре начали проверку после того, как мужчина прошёлся по заснеженным улицам города вместе ребёнком, на котором из одежды был лишь подгузнике. Об этом сообщило городское управление МВД в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

В социальной сети появились фото, где мужчина, одетый по погоде, нёс на плечах маленького ребёнка, на котором был лишь подгузник. Очевидцы заметили, что мужчина натирал ребенка снегом.

«На основании выявленной в сети интернет информации полицией города Краснодара назначено проведение проверки, в ходе которой будут установлены личности мужчины и ребенка, проверено состояние несовершеннолетнего, действиям данного гражданина будет дана правовая оценка», — уточнялось в сообщении.

По данным синоптиков, температура воздуха в Краснодаре не превышала +6 градусов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января в Екатеринбурге местная жительница заставляла малолетнего сына выйти на улицу без обуви. Ребёнок прошел около 15 метров и вернулся домой.

Мальчика, который шёл по снегу в носках, плакал и жаловался идущей рядом матери, что не чувствует ног, заметили неравнодушные жители Екатеринбурга. Они обратились в полицию. Также инцидент привлёк внимание следственных органов и уполномоченного по правам ребёнка. Началось расследование.

Женщина позднее заявила, что так поступила якобы в воспитательных целях. Накануне мальчик слишком долго гулял в мороз с их мопсом, и у собаки замёрзли лапы. Мать наглядно решила показать сыну, что он был неправ.

Екатеринбурженка признала вину и пообещала, что такое больше не повторится. 31-летняя женщина сообщила, что её старший сын имеет серьёзную спортивную подготовку, занимается хоккеем, постоянно находится на ледовой арене, и там всегда прохладно, закалён, поэтому с ним ничего не случится.

При этом она заверила, что подобное произошло впервые, но этому нет оправдания.