Глазго, Великобритания, 25 января, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Футболист шотландского любительского клуба «Роверс» Деклан Макдональд сломал шею во время матча. Об этом сообщили на странице команды в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кар из соцсети

В заявлении клуба уточнили, что скорее всего 16-летний спортсмен больше никогда не сможет ходить. У футболиста парализовало нижнюю часть тела.

«Сегодня утром Деклану сделали 10-часовую операцию на шее, и теперь остаётся ждать. По прогнозам, подросток вряд ли когда-нибудь сможет снова ходить, но мы надеемся, что с помощью реабилитации и физиотерапии он восстановит чувствительность рук и кистей», — уточнялось в сообщении клуба.

Одноклубники по команде запустили сбор средств на лечение товарища. В клубе отметили, что уже более тысячи человек сделали пожертвования в пользу подростка.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября матч чемпионата Нидерландов по футболу между командами «Валвейк» и «Аякс» судья прервал из-за тяжёлой травмы, которую получил вратарь хозяев поля Этьен Вассен.

Голкипер от удара форварда «Аякса» Брайана Бробби коленом в голову потерял сознание. Столкновение футболистов произошло на 84-й минуте. 28-летний Вассен упал без сознания, на поле выбежали медики. Вратаря унесли на носиках.

Судья при счёте 3:2 в пользу «Аякса» прервал матч. О состоянии здоровья голкипера не сообщалось. Известно лишь, что он пришёл в сознание, его госпитализировали.