Симферополь, 25 января, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Бойцы ВСУ начали оборудовать возле линии фронта подземные схроны с вооружением, повторяя тактику, которую использовали бандеровцы во время Великой Отечественной войны, заявил 25 января «РИА Новости» глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Сергей Питалев./ РИА Новости

«Будучи их последователями, они начали, как и 80 лет назад, создавать подземные схроны», — рассказал он.

Рогов уточнил, что украинские военные роют тайники на расстоянии от 3 до 20 км от линии соприкосновения. Кроме складов с оружием и боеприпасами, они также оборудуют под землёй помещения для штабов.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января российский военнослужащий с позывным Снейк сообщил о кардинальной смене тактики ВСУ. Он рассказал, что до середины осени прошлого года украинская армия активно применяла кассетные боеприпасы перед штурмами, но перестала это делать, когда российские бойцы нашли простой способ защиты — настил из брёвен.

Между тем украинский разведчик в начале января пожаловался СМИ на новую тактику российской армии. Он сообщил, что ВС России наносят непрекращающиеся удары беспилотниками. Это вынуждает украинских военных постоянно сидеть в укрытиях.