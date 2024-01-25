Астана, 25 января, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Члены террористических организаций из идлибской зоны деэскалации в Сирии участвую в боевых действиях на Украине на стороне Киева. Об этом 25 января заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Anas Alkharboutli/Global Look Press

«Есть свидетельства, что некоторые члены террористических организаций, расположенных в том числе в идлибской зоне деэскалации, уже действуют на Украине», ― сказал в беседе с ТАСС Лаврентьев.

Он уточнил, что часто это выходцы из бывших республик СССР.

Как сообщало ИА Регнум, в июне стало известно о том, что Центральное разведывательное управление США вербует сирийских курдов для украинской армии. Источники заявили, что американская разведывательная служба уже ведёт переговоры с представителями курдских отрядов, шейхами ряда кланов, чтобы отправить желающих воевать в составе Вооружённых сил Украины.

Министр обороны России Сергей Шойгу 19 декабря заявил, что большинство наёмников-иностранцев, которых активно привлекают в ряды ВСУ, российские силы уничтожили. По его словам, речь идёт о более чем 5,8 тыс. иностранных боевиков. В их числе 1427 наёмников из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.

Кроме того, на украинской территории ликвидированы 103 военных преступника, отличившихся особой жестокостью.

Также известно, что с начала проведения спецоперации на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ прибыли свыше 300 наёмников из Франции, 130 из которых уничтожили в ходе боевых действий.

МИД Франции отказался признавать, что на стороне Киева воюют французские военные. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия обладает достоверными данными об участии наёмников из Франции в вооружённом конфликте на Украине.