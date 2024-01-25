Вашингтон, 25 января, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер словами о России ответил на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о вступлении Швеции в НАТО. Он написал об этом 25 января в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM

Блинкен 24 января заявил в этой же соцсети, что Вашингтон приветствуют решение парламента Турции об одобрении протокола о приёме Швеции в блок. По утверждению госсекретаря, это якобы сделает НАТО сильнее и сплочённее, чем когда-либо до этого.

«Нельзя стать сильнее, увеличив свою уязвимость. Слава богу, Россия не собирается вторгаться в Финляндию!» — написал Риттер в ответ на слова главы Госдепа.

По словам эксперта, предстоящие учения НАТО Steadfast Defender 2024 выявят логистический кошмар, делающий Швецию и Финляндию уязвимыми. Это произойдёт в случае, если будет необходимость задействовать пятую статью о коллективной обороне альянса, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламентариям ратифицировать соответствующий протокол в конце октября 2023 года.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 января приветствовал решение парламента Турции ратифицировать членство Швеции в альянсе. По его мнению, членство Швеции только усилит военный блок.

Говоря о вступлении Швеции в НАТО, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что ратификацией протокола о вступлении Турция упускает шанс выступить в интересах человечества, а не Североатлантического альянса. Он напомнил, что НАТО является главным источником нестабильности в мире и генератором новых вызовов и угроз, после Второй мировой войны в мире произошло более 250 военных конфликтов, и около 80% из них — от рук США и НАТО, причём почти все они произошли за пределами компетенции альянса.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Североатлантический альянс в мае 2022 года. В апреле 2023 года Финляндия официально стала членом НАТО, вопрос вступления Швеции же остался открытым из-за позиции Турции и Венгрии.