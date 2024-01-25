Калининград, 25 января, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с Днём студента (Татьяниным днём) всех студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников вузов. Он заявил об этом 25 января на встрече со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде.

Кадр из видео

«Поздравляю вас, всех студентов нашей страны, аспирантов, преподавателей, да и выпускников», — сказал он.

Глава государства отметил, что все бывший и нынешние студенты помнят время, когда они учились в вузах, и это незабываемое для них время.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 января Путин прибыл на встречу со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Он отметил, что встреча проходит в таком формате, чтобы поздравить всех студентов Татьяниным днём.

Позднее в этот же день глава государства рассказал, что принял решение повысить президентскую стипендию до 30 тыс. рублей. Путин отметил, что правительство также работает над вопросом повышения стипендий.

Президент 25 января отметил, что желание молодёжи получать высшее образование обусловлено государственной политикой. Он уточнил, что это связано с увеличением количества бюджетных мест в вузах.