Париж, 25 января, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Украинские военные, вероятно, сбили российский транспортный самолёт Ил-76 над Белгородской областью с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot, заявила 25 января радиостанция France Info, ссылаясь на анонимный французский военный источник.

IMAGO/Karolis Kavolelis/Global Look Press

«По данным этого источника, самолёт, Ил-76 сбили батареей ПВО Patriot американского производства, находившейся на вооружении украинской армии», — говорится в публикации.

Издание не сообщило, на основании каких данных собеседник пришёл к такому выводу.

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Как сообщало ИА Регнум, 25 января стало известно, что специалисты, работающие на месте крушения Ил-76, обнаружили элементы, которые могут быть фрагментами ракет. Работа по обследованию обломков продолжается.

На месте катастрофы также нашли бортовые самописцы. По предварительной оценке экспертов, состояние обоих чёрных ящиков позволяет их расшифровать. Самописцы доставят 26 января в специальную лабораторию Минобороны.

Украинская армия сбила самолёт 24 января. На нём летели 65 пленных бойцов ВСУ, сопровождавшие их российские офицеры и шесть членов экипажа. При крушении никто не выжил. В Минобороны сообщили, что ракетный удар по Ил-76 нанесли с территории Харьковской области. В ведомстве подчеркнули, что в Киеве о доставке пленных в Белгород, так как на 24 января запланировали обмен.