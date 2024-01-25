Москва, 25 января, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Трансфер защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна в петербургский «Зенит» сорвался из-за расхождений сторон по зарплате. Об этом сообщило издание «Чемпионат».

Владимир Астапкович/РИА Новости Наир Тикнизян

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в ходе переговоров футболист запросил зарплату в районе 2 млн. евро. Такую сумму стороны не смогли согласовать. На этом переговоры прекратили.

До этого СМИ активно обсуждали, что «Зенит» и «Локомотив» якобы согласовали сделку по переходу Тикнизяна из московского клуба в петербургский. Сине-бело-голубые попросили железнодорожников не использовать игрока в товарищеских матчах на сборах, пока идёт обсуждение личного контракта.

«Зенит» предлагал Тикнизяну около 1,2 млн. евро. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве».

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах. На счету футболиста восемь голов и пять результативных передач.

Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

Как сообщало ИА Регнум, Тикнизян начал заниматься футболом в возрасте шести лет в петербургском клубе «Факел». Позднее перешёл в «Коломяги», где тренировался с командой 1997 года рождения. Вскоре, перейдя в «Локомотив», продолжил выступать за него до 14 лет.

После переезда в Москву попал в ЦСКА. С 4 августа 2021 года после перехода из московского ЦСКА за 5 млн евро выступает за «Локомотив».

За молодёжную сборную Армении дебютировал в октябре 2020 года, в марте 2023 года его также вызвали в национальную команду после того, как спортсмен получил паспорт гражданина Армении.