Белгород, 25 января, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Кадры, на которых запечатлены последние секунды полёта самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными, сбитого 24 января ВСУ, опубликовал 26 января РЕН ТВ.

Кадр из видео

Видео сделано на большом расстоянии в сельской местности. На кадрах видно, что самолёт снижается с большой скоростью.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3862500" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Камера сняла последние секунды полета рухнувшего под Белгородом Ил-76

Как сообщало ИА Регнум, тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 разбился Ил-76 24 января в пяти-шести километров от села Яблоново в Белгородской области в 50 км от границы с Украиной.

Погибли все, кто находился на борту, — 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа (командир, помощник командира, штурман, бортинженер, борттехник и бортрадист) и трое сопровождающих. Украинцев везли в Белгород для обмена.

После авиакатастрофы официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков выступил с заявлением, в котором сказал, что российский военный самолёт, выполнявший рейс с аэродрома Чкаловский в Белгород, сбили украинские ракеты.

Радиолокационные средства ВС России зафиксировали пуск двух ракет из зенитного ракетного комплекса, находившегося возле села Липцы в Харьковской области. Украинское руководство знало, что для перевозки пленных обычно используют военно-транспортную авиацию, отметил представитель Минобороны.

Конашенков подчеркнул, что ВСУ сбили российский самолёт, чтобы обвинить затем в уничтожении украинских военных Россию.

Украинские СМИ сначала сообщили, что сбили российский военный самолёт, ссылаясь на то, что он якобы вёз ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300. Когда выяснилось, что убиты военнопленные, эти сообщения стали удалять и редактировать.