Калининград, 25 января, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Вологодская область активно развивается, регион известен не только сливочным маслом, заявил 25 января президент России Владимир Путин на встрече со студентами Балтийского федерального университета в Калининграде.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Вологодская область. Международная выставка-форум «Россия»

«Вологда славится маслом вологодским, не только маслом, активно развивается регион», — заявил российский лидер.

Президент, общаясь с одной из студенток, также пошутил про вологодский говор. Глава государства заметил, что у студентки не чувствуется вологодского говора. А третий курс, понятно, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября 2023 года Путинвстретился с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым, уходящим в отставку, а такжеГеоргием Филимоновым, которого назначали на этот пост. На встрече глава государства отметил, что Вологда и регион в целом преобразились.