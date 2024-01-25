Калининград, 25 января, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Россия, в отличие от некоторых соседних стран, ничего не уничтожает и бережно ко всему относится, стараясь сохранить даже элементы немецкой культуры. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы, в отличие от некоторых наших соседей, ничего не уничтожаем, мы ко всему бережно относимся. И вот то, что здесь элементы немецкой культуры, мы тщательно и внимательно всё изучаем и стараемся сберечь», — сказал он.

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Как сообщало ИА Регнум, 10 января президент заявил, что многообразие культуры стало одним из самых больших достояний России, однако без национальных языков это были бы «осколки культуры». Глава государства отметил, что во времена СССР издавали журналы и печатали книги на национальных языках, и предложил это возобновить.

Путин 5 января поручил правительству России сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы. Соответствующий доклад нужно представить до 15 марта.

Президент 30 ноября 2022 года отметил, что русскую культуру за рубежом занимаются неумные люди, в то время как в России продвигаются лучшие образцы культуры других стран. Он подчеркнул, что Россия в этой ситуации ведёт себя умно.