Токио, 25 января, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Первый японский модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) произвёл посадку на поверхности Луны с точностью 55 метров. Об этом 25 января сообщило японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) на сайте.

Global Look Press

«Анализ данных, полученных до отключения электроэнергии, подтвердил, что SLIM достиг поверхности Луны примерно в 55 м к востоку от первоначального целевого места посадки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом JAXA подтвердила выполнение поставленной перед космическим аппаратом задачи — совершение посадки с точностью до 100 метров от заданной точки.

По информации агентства, работа модуля может возобновиться, если при перемене угла падения солнечных лучей появятся условия для работы солнечных батарей аппарата.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января JAXA заявило о посадке на Луну первого исследовательского модуля SLIM. Отмечалось, что модуль сел в районе лунного кратера Сиоли на видимой стороне естественного спутника Земли.

Позднее в этот же день JAXA сообщило о проблемах с генерацией солнечной энергии у SLIM. Ввиду этого агентство отдало приоритет сбору данных на поверхности Луны.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 20 января назвал посадку модуля SLIM на Луну чрезвычайно радостной для страны новостью. Япония стала пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, высадившей свой аппарат на поверхность естественного спутника Земли.