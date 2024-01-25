В Германии сообщили о работе над планом по «сдерживанию» России
MDR: Германия разрабатывает оборонный план с упором на сдерживание России
Берлин, 25 января, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Германия создаёт и собирается до конца марта согласовать первый со времен окончания Холодной войны оборонный план, в котором главным посылом является «сдерживание» России и противодействие на объектах инфраструктуры. Об этом 25 января сообщил новостной портал телерадиокомпании MDR со ссылкой на министерство обороны ФРГ.
По информации издания, власти ФРГ «в качестве реакции» на украинский конфликт впервые с момента окончания Холодной войны создают комплексный план обороны (OPLAN).
«Основной упор [в плане] делается на сдерживание», — говорится в публикации.
В этом документе учтут все новые достижения в сфере ведения боевых действий и обратят особое внимание на диверсии против критической инфраструктуры, дезинформацию и кибератаки.
«Это не означает, что я ожидаю бронетанкового сражения на Северо-Германской низменности или, не дай Бог, высадки русских десантников с воздуха… Но наша важнейшая инфраструктура — порты, мосты, энергетические компании — конечно же, находятся под угрозой диверсии», — заявил глава территориального командования бундесвера генерал-лейтенанта Андре Бодеманн.
Кроме того, в плане закрепят ведущую роль бундесвера в защите восточного фланга НАТО, что при таком развитии событий потребует участия в военных действиях большей части германской армии.
Как сообщало ИА Регнум, 23 января глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германии необходимо полностью осознавать опасность «прямого военного конфликта» с Россией. По его утверждению, ввиду этого ФРГ нужно вооружаться и укреплять свою армию.
Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал слова Писториуса о предстоящей войне Германии и России рецидивом из 1930-х годов. Он подчеркнул, что бундесвер в последнее время стал превращаться в вермахт по своим действиям и заявлениям.