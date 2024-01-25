Берлин, 25 января, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Германия создаёт и собирается до конца марта согласовать первый со времен окончания Холодной войны оборонный план, в котором главным посылом является «сдерживание» России и противодействие на объектах инфраструктуры. Об этом 25 января сообщил новостной портал телерадиокомпании MDR со ссылкой на министерство обороны ФРГ.

Carsten Koall/Global Look Press Генерал-лейтенант Андре Бодеманн

По информации издания, власти ФРГ «в качестве реакции» на украинский конфликт впервые с момента окончания Холодной войны создают комплексный план обороны (OPLAN).

«Основной упор [в плане] делается на сдерживание», — говорится в публикации.

В этом документе учтут все новые достижения в сфере ведения боевых действий и обратят особое внимание на диверсии против критической инфраструктуры, дезинформацию и кибератаки.

«Это не означает, что я ожидаю бронетанкового сражения на Северо-Германской низменности или, не дай Бог, высадки русских десантников с воздуха… Но наша важнейшая инфраструктура — порты, мосты, энергетические компании — конечно же, находятся под угрозой диверсии», — заявил глава территориального командования бундесвера генерал-лейтенанта Андре Бодеманн.

Кроме того, в плане закрепят ведущую роль бундесвера в защите восточного фланга НАТО, что при таком развитии событий потребует участия в военных действиях большей части германской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германии необходимо полностью осознавать опасность «прямого военного конфликта» с Россией. По его утверждению, ввиду этого ФРГ нужно вооружаться и укреплять свою армию.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал слова Писториуса о предстоящей войне Германии и России рецидивом из 1930-х годов. Он подчеркнул, что бундесвер в последнее время стал превращаться в вермахт по своим действиям и заявлениям.