Калининград, 25 января, 2024, 16:41 — ИА Регнум. На участие во Всемирном фестивале молодёжи, который состоится в этом году в центре Сириус, прислали заявки 300 тыс. человек из 190 стран, сообщил 25 января президент России Владимир Путин на встрече со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Уже заявки прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Поэтому это мероприятие обещает быть масштабным, мощным, красивым», — сказал он.

Путин напомнил, что и Советский Союз, и Россия ранее принимали мероприятия подобного масштаба.

Как сообщало ИА Регнум, Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодёжи в апреле 2023 года. Мероприятие пройдёт с 1 по 7 марта 2024 года. С 10 по 17 марта в Сириусе проведут региональную программу фестиваля.